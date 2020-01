Roma Femminile, Bavagnoli: «La classifica non ci sorride, brave a reagire»

ROMA TV - Betty Bavagnoli, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club dopo il pareggio per 2-2 con la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

La reazione della squadra?

"Mi è piaciuta tanta la capacità di reazione delle ragazze, avevo chiesto questo, mettersi alle spalle la partita con il Milan e non farci sorprendere, non accontentarci. Abbiamo avuto la capacità di andarcela a giocare ancora".

Il gruppo?

"Continuo a condividere con le ragazze l’importanza fondamentale del gruppo, della capacità di farsi sempre trovare pronte. Oggi è entrata in campo Claudia Ciccotti che è stata determinante, siamo un bel gruppo e lo abbiamo dimostrato. Sono contenta perché la Roma non è quella che si è vista a Milano, è questa e può essere anche tanto di più".

La classifica?

"La classifica non ci sorride per quelli che sono gli obiettivi, però nel calcio non si può mai dire. Dobbiamo andare avanti su questa strada e dimostrare di essere una squadra che può competere con chiunque solo se ci crediamo e se siamo unite".