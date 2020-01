Roma Femminile, Bavagnoli: "Fiorentina in forma, giocheremo con attenzione"

ROMA TV - Dopo la sconfitta contro il Milan, la Roma Femminile torna in campo domani contro la Fiorentina. Alla vigilia del match ha parlato la coach delle giallorosse, Betty Bavagnoli: "Dopo la sconfitta contro il Milan siamo ripartite, analizzando gli errori fatti. Abbiamo ricominciato con grande voglia di riprenderci e rimetterci subito in carreggiata, dal punto fisico e dal punto di vista mentale - le sue parole -. Contro il Milan ci è mancata la continuità di atteggiamento per tutti i 90 minuti. Domani mi aspetto di trovare un avversario in forma, una Fiorentina che sta facendo molto bene e ha delle interpreti che tutti invidiano. Affronteremo questa gara con grande attenzione, con il nostro pubblico al nostro fianco. Ci stiamo preparando bene, ci giocheremo una possibilità importante. Cureremo i dettagli ma dobbiamo fare molta attenzione soprattutto a ciò che facciamo noi".