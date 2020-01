Roma Femminile, Bavagnoli: "Contenta per i 3 punti ma serve più convinzione sotto porta"

ROMA TV - A seguito della vittoria ottenuta con il punteggio di 0-3 dalla Roma Femminile sulla Pink Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente televisiva del club Betty Bavagnoli, allenatrice delle giallorosse. Queste le sue parole:

Una vittoria convincente...

“Sì, sono molto contenta per i tre punti e per aver cominciato il nuovo anno con una vittoria. La partita non era facile, la Pink Bari è una squadra determinata, e giocare in casa loro è complicato. Ci siamo allenate bene in settimana, volevamo portare a casa i tre punti e alla fine ci siamo riuscite. In alcuni momenti potevamo tenere i ritmi più alti anche in previsione di partite future”

La Roma poteva chiuderla prima?

“Creiamo molte occasioni, sviluppiamo gioco e ci troviamo spesso davanti alla porta avversaria concretizzando poco. Dobbiamo migliorare, facendo maggior movimento e sotto porta dobbiamo essere più convinte. Ci dobbiamo lavorare e continueremo a farlo”.

Come arriva la Roma alle sfide contro Milan e Fiorentina?

“Ci aspettano due gare importanti, dal punto di vista mentale siamo consapevoli di poterci giocare tanto, siamo anche consapevoli di affrontare due grandi squadre come Milan e Fiorentina. Non sarà facile ma possiamo mettere in difficoltà anche le prime della classe”