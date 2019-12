Roma Femminile, Amelie Thestrup: "Buona prima metà di stagione. 2020 siamo pronti per te"

Amelie Thestrup, attaccante della Roma Femminile, ha deciso di postare sul proprio profilo ufficiale di Twitter un messaggio celebrativo della prima metà di stagione. Queste le sue parole: "Pollice in su per una buona prima metà della stagione. 2020 siamo pronti per te! Ma prima è il momento di riposare e ricaricare tornando a casa".

Thumbs up for a good first half of the season ??⚡️ 2020 we are ready for you! ?? But first it’s time to rest and recharge back home ?? #asroma #asromawomen pic.twitter.com/wuinmPhkTx

— Amalie Thestrup (@amaliethestrup) December 22, 2019