Corsa Champions, per i bookmaker crollano le possibilità della Roma: ora è duello tra Como e Juventus

La sconfitta rimediata nello scontro diretto contro il Como ha pesantemente influenzato le prospettive della Roma nella corsa alla prossima Champions League. Secondo le analisi dei betting analyst di Planetwin365 e Snai, il club giallorosso è attualmente il meno favorito tra le contendenti per un posto nell'Europa che conta.

Le ultime tre gare, in cui la squadra di Gian Piero Gasperini ha raccolto un solo pareggio e due sconfitte, hanno fatto lievitare la quota per un piazzamento tra le prime quattro a 3,50, segnale di una fiducia in calo da parte degli esperti. Al contrario, la vittoria di ieri ha rilanciato le ambizioni del Como, la cui quota Champions è in costante discesa e si attesta ora tra 2,15 e 2,50.

Il finale di stagione sembra profilarsi come un duello serrato tra i lariani e la Juventus di Luciano Spalletti. Nonostante l'attuale quarto posto sia occupato dalla squadra di Fabregas, i bookmaker vedono i bianconeri leggermente favoriti per il sorpasso finale, con quote comprese tra 1,85 e 2,25 grazie alla spinta delle due vittorie consecutive. In questo scenario, l'unica certezza rimane il Napoli di Antonio Conte: per i partenopei il traguardo Champions è considerato virtualmente raggiunto, con una quota simbolica di 1,05.