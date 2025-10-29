Quote, Pioli a rischio esonero: De Rossi alla Fiorentina si gioca a 4

Dopo l'esonero di Igor Tudor alla Juventus, è a forte rischio, secondo i bookmaker, anche la panchina di Stefano Pioli alla Fiorentina, terzultima in campionato e ancora a digiuno di vittorie. Come riporta Agipronews, esonero o dimissioni entro Natale dell'ex allenatore del Milan si giocano infatti a 1,65 su Sisal. Nella lavagna per un eventuale sostituto è in “pole” il nome di Daniele De Rossi, offerto a 4 su Betflag, in vantaggio sull'ex tecnico della Juventus Thiago Motta, proposto a 8. Completa il podio dei favoriti il ritorno di Raffaele Palladino, a 15 volte la posta, che ha guidato i toscani fino a giugno.

(DVA/Agipro)