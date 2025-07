Calciomercato Roma, Dovbyk in uscita: la sua quota si gioca a 2,50. Le prime alternative sono Krstovic e Scamacca

Dopo una prima stagione in giallorosso con un buon bottino di gol ma un rendimento altalenante, Artem Dovbyk non è incedibile in questa sessione estiva di mercato. Lo pensano anche i bookmaker che, come riporta Agipronews, offrono la partenza del centravanti ucraino a 2,50 su Planetwin365 e Betflag. Le alternative, in lavagna, sono Nikola Krstovic del Lecce e Gianluca Scamacca dell'Atalanta, per un reparto prime punte che, dopo l'arrivo dell'irlandese Evan Ferguson, sarebbe completamente rinnovato.

L'approdo a Roma dell’attaccante montenegrino, reduce da un'annata convincente, si gioca a 3, in leggero vantaggio, in quota, sull'atalantino, proposto a 3,50. Per Scamacca, che ha saltato per infortunio quasi tutta la scorsa stagione, sarebbe un ritorno a casa dopo gli anni nelle giovanili romaniste. Ritroverebbe inoltre Gian Piero Gasperini, con cui ha brillato a Bergamo.

(DVA/Agipro)