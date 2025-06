Quote: per i bookmaker Gasperini punta Scamacca e Krstovic

È stato ufficialmente presentato alla stampa il nuovo allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini. Inevitabile iniziare a programmare la nuova stagione, a cominciare dai giocatori che faranno parte della rosa. Per l'attacco, secondo i bookmaker, è possibile l'arrivo di Gianluca Scamacca, che il tecnico di Grugliasco ha già avuto all'Atalanta, vale 4 su Sisal il passaggio ai giallorossi. Stessa quota di Nikola Krstovic, autore di 12 gol nell'ultima stagione con la maglia del Lecce. Si sale invece a 5 per Lorenzo Lucca, punta da 23 reti totali con la casacca dell'Udinese. Lo riporta Agipronews.

Per gli esperti si profila un altro duello, tra Davide Frattesi - offerto a 3 su Goldbet - e Federico Chiesa, dato a 3,50. Si sale invece a 6 per Mario Pasalic, altro giocatore che è stato già allenato da Gasperini all'Atalanta e a 7,50 per il clamoroso arrivo di Paul Pogba, attualmente svincolato e reduce dalla squalifica per doping. Per quanto riguarda la difesa, infine, le attenzioni dei giallorossi sembrano rivolte a Oumar Solet: l'arrivo a Roma del centrale dell'Udinese è in lavagna a 6.