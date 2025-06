Quote, ipotesi ritorno in Italia per Chiesa: Milan dato a 3, la pista Roma si gioca a 3,50

''La possibilità di tornare in Italia sarà un tema da affrontare in estate''. Con queste parole, rilasciate in un'intervista, Federico Chiesa apre all'ipotesi di rientro in Serie A, dopo una stagione in Premier League che lo ha visto vincere il campionato con il Liverpool, ma con poche presenze e senza mai essere centrale nel gioco di Arne Slot. Fra le voci di mercato, i bookmaker puntano sulla pista Milan, trainata dal ritorno di Massimiliano Allegri, suo ultimo allenatore alla Juventus: l'arrivo in rossonero si gioca a 3 su Sisal e Betflag.

Ma occhio alla Roma, in scia in lavagna a 3,50, vicinissima al giocatore la scorsa estate prima del passaggio in Inghilterra. Alla finestra, in quota, anche il Napoli, a 4, che potrebbe trovare nell'ex Fiorentina un vero sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Vale invece

7,50 volte la posta un clamoroso ritorno in bianconero dopo soli 12 mesi.