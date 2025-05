Quote: l'arrivo di Allegri in panchina dato a 2 davanti a Gasperini

Cambiano ancora una volta le carte in tavola dei bookmaker sull'allenatore della Roma nella prossima stagione. Torna infatti in pole position solitaria, in lavagna, Massimiliano Allegri, offerto a 2 su Betflag, in discesa rispetto al 4 dei giorni scorsi. Ma riprende quota l'ipotesi Gian Piero Gasperini: come scrive Agipronews, l'attuale tecnico dell'Atalanta, considerato per settimane la prima opzione per i giallorossi, sembrava infatti ormai nelle retrovie, ma irrompe nuovamente e avanza da 5 a 3 su Snai.

Stabile invece, a 4, Cesc Fabregas, in leggero vantaggio su Francesco Farioli, a 5 volte la posta. Più staccato Maurizio Sarri, indicato a 7,5, mentre si sale a 10 per trovare il gruppetto formato da Stefano Pioli, Vincenzo Montella, Roberto Mancini e Vincenzo Italiano.