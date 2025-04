Quote, allenatore Roma: Sarri e Pioli in testa a 3.50, Allegri sale a 4. Il sogno Ancelotti si gioca a 25

"Siamo molto vicini alla scelta del nuovo allenatore della Roma". In un'intervista rilasciata al quotidiano 'Il Messaggero', Claudio Ranieri rivela che l'annuncio del mister per la prossima stagione potrebbe arrivare da un momento all'altro. E per i bookmaker, come riporta il portale che si occupa di quote, c'è un ribaltone in vetta: su Snai, infatti, Maurizio Sarri balza al primo posto nella rosa dei candidati ed è ora offerto a 3,50, proprio come Stefano Pioli. Passa invece da 3 a 4 l'arrivo sulla panchina giallorossa di Massimiliano Allegri, fino a una settimana fa il grande favorito. Vale 5 su Betflag un approdo nella Capitale di Gian Piero Gasperini, nonostante la smentita di Ranieri in conferenza stampa. Si giocano rispettivamente a 6,50 e 7,50, invece, Roberto Mancini e Vincenzo Italiano, mentre si sale a 10 per Cesc Fabregas. Più distanti, entrambi offerti a 15, Antonio Conte e Vincenzo Montella. E' in lavagna a 18 la conferma di Ranieri anche per la prossima stagione, mentre vale 25 volte la posta il 'sogno' chiamato Carlo Ancelotti.

(Agipronews)