Quote, allenatore Roma: Fabregas scende da 15 a 5, agganciati Allegri e Sarri. Pioli sale a 2, si allontana Montella

È Cesc Fabregas il nome nuovo per la panchina della Roma. L’attuale tecnico del Como è tra i favoriti come successore di Claudio Ranieri, infatti, scende da 15 a 5 volte la posta su Snai l’approdo dello spagnolo sulla panchina giallorossa, segno di come lo spagnolo sia un candidato forte. Tuttavia, resta ancora in pole Stefano Pioli, in leggerissima salita su Sisal a quota 2 rispetto all’1,85 di quindici giorni fa, seguito in lavagna da Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri a 5 volte la posta. Difficile un ritorno di Vincenzo Montella, passato da 6,50 a 12 volte la posta, ancora più distante Daniele De Rossi, offerto a 50 come l’attuale tecnico della Nazionale Luciano Spalletti.

(EMT/Agipro)