Quote: l'"1" della Roma a 1,54. Un gol di Pellegrini si gioca a 3,50

"Dicembre ci darà chi siamo". Parola di Claudio Ranieri, la cui "cura" non ha finora rianimato la Roma, al di là del prestigioso pareggio a Londra contro il Tottenham. La classifica è sempre più preoccupante e i giallorossi - reduci da 4 ko consecutivi - affrontano la prima di tre finali contro lo "spauracchio" Lecce, che dalle parti di Trigoria rievoca sempre brutti ricordi.

I bookie credono comunque nel ritorno al successo della Roma: come riporta Agipronews, l'1 si gioca a 1,54 su 888sport e 1,57 su Sisal, mentre la vittoria ospite vale 6,25. Il pareggio, invece, è proposto a 4. Le due squadre sono appaiate in graduatoria con due punti di vantaggio sulla zona retrocessione: gli esperti pensano a una gara bloccata con l'Under - la squadra pugliese ne ha collezionati sei consecutivi - in lavagna a 1,80 e l'Over offerto a 1,92.

Negli ultimi due precedenti all'Olimpico, la Roma si è sempre imposta 2-1: questo esito vale 8,75 volte la posta puntata, mentre il risultato esatto più probabile è l'1-0, fissato a 6. Il 3-0 si gioca a 12,50, mentre l'1-1 è visto a 7,50. Quote in alto in caso di affermazione del Lecce: lo 0-1 è proposto a 14,50, l'1-2 a 20.

Nella Roma, la possibile assenza di Dovbyk "spinge" nelle quote per i marcatori i suoi probabili sostituti: un gol di Shomurodov - andato a segno nella seconda giornata - è proposto a 3,50, stessa quota di Lorenzo Pellegrini, al quale Ranieri dovrebbe restituire una maglia da titolare: una rete del capitano (in questa stagione ancora a secco) è in lavagna a 3,50. La squadra di Giampaolo, che poco meno di un mese fa ha preso il posto di Gotti, ha il peggior attacco della Serie A, con 7 reti in 13 partite: la presenza di Rebic, autore del gol alla Juventus, nel tabellino dei marcatori vale 6 volte la posta puntata, quella di Krstovic - 2 centri in stagione - si attesta a 4.