Quote: il '2' della Roma a Como si gioca a 2,15. Un gol di Dovbyk a 2,30

Centrare il primo colpo stagionale in trasferta e confermare il buon momento di forma dopo le vittorie contro il Lecce in campionato e il Braga in Europa League. Sono questi gli obiettivi della Roma di Claudio Ranieri, che a Como va a caccia della terza vittoria consecutiva. Impresa non facile, ma alla portata dei bookmaker: gli esperti di Goldbet e Better offrono a 2,15 il successo esterno, mentre si sale a 3,45 per un'affermazione della squadra di Cesc Fabregas, assente dallo scorso 29 settembre. Nel mezzo invece il pareggio dato a 3,25.

Più equilibrio tra l'Under in pole a 1,80 sull'Over visto a 1,90. Tra i risultati esatti comanda l'1-1 a 5,75, seguito dallo 0-1 a 7,50, mentre il 2-0, come nell'ultimo precedente a Como, si gioca a 18.

Artem Dovbyk e Paulo Dybala. Sono loro, secondo i bookie, i due calciatori che potrebbero ritrovare la via del gol, che manca dal 3 novembre per l'ucraino e dal 31 ottobre per l'argentino: una loro marcatura è data infatti rispettivamente a 2,30 e 2,60. Tra i padroni di casa, occhio a Patrick Cutrone, proposto a 3,05, ma soprattutto all'ex Andrea Belotti, il cui bis dopo il gol al Venezia nel 2 a 2 di domenica scorsa, vale 3,25 volte la posta.