Quote: data a 2,25 la cessione di Dybala a gennaio

Sembrava fatta per l’addio in estate, direzione Arabia, destinazione poi rifiutata dal giocatore, ma Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma già nel mese di gennaio. L’agente del giocatore, Carlos Novel, è sbarcato a Istanbul, con il forte interesse del Galatasaray sulla “Joya”. Una novità che ha allertato anche i bookmaker: in quota, riporta Agipronews, si avvicia la cessione a gennaio, offerta a 2,25 su Sisal, in discesa rispetto al 3,25 di un mese fa.

L'argentino non è l'unico "candidato" alla partenza: in tabellone spunta anche Lorenzo Pellegrini, mai titolare in campionato con l’arrivo di Ranieri, visto però lontano da Roma a 6,50, mentre scende a 5,50 su Snai la cessione di Bryan Cristante.