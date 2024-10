Quote: il "2" dell'Inter contro la Roma in lavagna a 1,80. Dybala marcatore a 4,33

Sette sconfitte e una sola vittoria negli ultimi otto scontri diretti. Per fare punti contro l'Inter, nel posticipo domenicale dell'Olimpico, la Roma dovrà invertire l'inerzia degli ultimi tre anni. Ma non sarà una missione facile, secondo i bookmaker: il colpo esterno dei nerazzurri si gioca infatti a 1,80 su Snai e 1,83 su 888sport, con il pareggio -assente da oltre tre anni- a 3,80 e il successo giallorosso -che manca da ottobre 2022 - a 4,20 volte la posta.

L'Over- che ha prevalso tre volte negli ultimi sei precedenti - è in vantaggio, a 1,67, sull'Under, indicato a 2,05.

Fra i risultati esatti in pole, in lavagna, l'1-1 a 6,25, seguito dall'1-2 per gli uomini di Simone Inzaghi - come a ottobre 2022 - a 7,50 e dallo 0-1 a 8. Proposta invece a 12 la vittoria dei ragazzi di Ivan Juric per 2-1, con l'1-0 che sale a 13.

Per restare in scia al Napoli di Antonio Conte, l'Inter si affida alla coppia d'oro in attacco Lautaro-Thuram. In quota gol comanda il Toro che paga 2,37 su bet365 e 2,45 su William Hill, mentre l'ottava marcatura in Serie A dell'attuale capocannoniere si gioca a 2,60. Sul fronte Roma, vuole dire la sua Artem Dovbyk, a caccia della quarta rete in campionato, offerta a 2,75. In lavagna spazio anche ai fantasisti, con Paulo Dybala e Hakan Calhanoglu appaiati a 4,33.