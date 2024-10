Quote: il "2" della Roma sull'Elfsborg si gioca a 1,85. Un altro gol di Pisilli a 4,50

Trasferta in terra svedese per la Roma nella seconda giornata di Europa League. Dopo il pareggio con l'Athletic Club serve una vittoria per affacciarsi alle prime posizioni della classifica. Contro l'Elfsborg gli esperti di Planetwin365 e William Hill vedono i giallorossi favoriti tra 1,85 e 1,88, con i padroni di casa, sconfitti all'esordio dall'AZ Alkmaar, offerti tra 3,95 e 4.

Il pareggio è dato a 3,70, come riportato, mentre sul piano delle reti i bookie puntano su una serata prolifica: Over e Goal, in lavagna a 1,68 e 1,60, partono avanti su Under e No Goal, proposti a 2,05 e 2,60. Tra i marcatori in pole a 2,25 il solito Artem Dovbyk, seguito a 2,50 da Paulo Dybala. I due, tuttavia, potrebbero riposare, lasciando spazio a Eldor Shomurodov (3,50) e Tommaso Baldanzi (3,75). E un altro centro di Niccolò Pisilli? Il bis del giovane centrocampista, match-winner contro il Venezia, paga 4,50 volte la posta.

(agipronews)