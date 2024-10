Quote: il "2" della Roma a Monza si gioca a 1,95. Un gol di Pellegrini o El Shaarawy a 5

Dimenticare subito la trasferta europea in Svezia contro l'Elfsborg e rilanciarsi in campionato. Questo l'obbiettivo della Roma a Monza domenica, dopo la prima sconfitta del nuovo ciclo di Ivan Juric. Missione alla portata, secondo i bookmaker, che offrono la terza vittoria consecutiva romanista in Serie A a 1,95 su Snai e 1,96 su Planetwin365.

Con il pareggio a 3,35, il primo successo stagionale degli uomini di Alessandro Nesta - fanalino di coda della classifica e che non hanno mai battuto i giallorossi - vale 4 volte la posta.

L'Under, a 1,70, è in vantaggio sull'Over - che ha prevalso nell'ultimo precedente - indicato a 2,05. Fra i risultati esatti in pole, in lavagna, lo 0-1 e l'1-1 a 6,75, seguiti dallo 0-0 a 8,50 e dall'1-2 a 9, mentre il successo dei lombardi per 1-0 è proposto a 11.

MARCATORI - In quota gol è sfida tra centravanti fra Artem Dovbyk e Milan Djuric, entrambi a caccia del terzo gol in campionato. Comanda l'ucraino, a 2,50, contro il 4,50 del bosniaco. Sul fronte Roma in evidenza anche Paulo Dybala - a segno nell'ultimo scontro diretto - a 3, e la coppa Pellegrini-El Shaarawy a 5 volte la giocata. In casa Monza, Nesta si affida a Daniel Maldini, a 5, e Matteo Pessina a 6.