Quote: Fiorentina leggermente favorita sulla Roma. Il "2" si gioca a 2,80

Dopo le vittorie in Europa, Fiorentina e Roma si affrontano nel posticipo della nona giornata di Serie A. Juric vuole allontanare i rumors sul suo esonero, ma affronterà una squadra in gran forma, reduce da dieci punti nelle ultime quattro di campionato. Partita in bilico secondo gli esperti di Sisal e William Hill, che vedono i viola lievemente avanti tra 2,50 e 2,60, con il primo successo stagionale della Roma in trasferta offerto a 2,80 e il pareggio a 3,20, come riporta Agipronews.

La Fiorentina ha realizzato dieci reti nelle ultime due sfide (Lecce e San Gallo), ma per la sfida di domenica i bookie puntano sull'Under, in lavagna a 1,72 contro il 2 dell'Over. In vantaggio il segno Goal (1,75) sul No Goal (1,95).

Testa a testa in ottica marcatori tra Artem Dovbyk e Moise Kean, entrambi proposti 3,25. L'attaccante viola è però in dubbio a causa di una botta rimediata col Lecce: pronto eventualmente Lucas Beltran, il cui centro vale 4,25. Quota 5, invece, per Matias Soulé, che proprio contro la Fiorentina segnò la prima rete da titolare in Serie A nel settembre dello scorso anno. Partita speciale per Edoardo Bove: un gol alla sua ex squadra paga 12.