Quote: a 1,55 l'"1" della Roma sulla Dinamo Kiev. Un gol di Shomurodov si gioca a 3

Non può più sbagliare la Roma - un solo punto dopo le prime due giornate di Europa League - impegnata giovedì all'Olimpico contro la Dinamo Kiev, ancora ferma a 0 punti. I giallorossi, senza vittorie dal 29 settembre, vedono a bassa quota il riscatto su William Hill: offerto a 1,55 il segno '1' contro il 6,50 degli ucraini, vincenti solo una volta nelle ultime tredici sfide contro squadre di Serie A. Nel mezzo, a 4,40, il secondo pari interno per la Roma.

Nonostante un solo gol fatto da Dybala e compagni e nessuno dagli ospiti, in quota prevale l'Over 2.5, a 1,66, contro l'Under 2.5 fissato a 2,10. Aria di derby per Artem Dovbyk, autore dell'unico gol della Roma nella competizione, ma mai a segno contro la Dinamo in carriera: il timbro del centravanti di Juric è in pole a 2,20, mentre la rete di Eldor Shumurodov si gioca a 3.