Quote: Allegri si gioca a 1,75 per il dopo-De Rossi. Dietro di lui Juric e Sarri

Un fulmine a ciel sereno ha scosso la mattinata romana: Daniele De Rossi non è più l'allenatore della Roma. Un colpo di scena che ha subito attivato i bookmaker, per i quali è Massimiliano Allegri il favorito per la panchina giallorossa, a 1,75 su Better e 2 su Snai, in vantaggio su Ivan Juric, visto a 3 e Maurizio Sarri a 4,50.

Più lontana invece la pista Thomas Tuchel, offerto a 10, con due big come Zinedine Zidane e Jurgen Klopp, rispettivamente a 25 e 35 volte la posta. Toccherà al nuovo tecnico riportare la Roma nelle zone alte della classifica dopo un inizio fatto di soli tre punti in quattro giornate: per gli esperti di Planetwin365, infatti, il club giallorosso è l'attuale sesta forza del campionato, con una qualificazione alla prossima Champions League data a 4,50.

(agipronews)