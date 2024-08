Quote: su Di Francesco l'offerta più bassa per l'esonero, si gioca a 1,85. Fonseca a 3, De Rossi a 5

Con solo 180 minuti di Serie A giocati, alcune panchine sono essere già a rischio secondo i bookmaker. Sotto la lente d'ingrandimento la posizione di Eusebio Di Francesco, dopo che il suo Venezia ha perso contro la Lazio e pareggiato contro la Fiorentina. L'ex allenatore del Frosinone è visto lontano dalla Laguna entro fine anno a 1,85 su Goldbet e Better.

Con il suo Lecce ultimo in classifica a zero punti, non dorme sogni tranquilli nemmeno Luca Gotti, offerto a 2,15. Nonostante il buon inizio di campionato - pareggio contro il Monza e vittoria all'Olimpico contro la Roma - l'allontanamento di Roberto D'Aversa dall'Empoli si gioca a 2,50, stessa quota di Alessandro Nesta sulla panchina brianzola.

Fra i big è inevitabilmente a rischio la posizione di Paulo Fonseca, proposto a 3 dopo il solo punto raccolto dal Milan contro Torino e Parma. Stessi risultati per la Roma di Daniele De Rossi, ma l'allontanamento dell'ex capitano giallorosso è indicato a 5. Paga l'apertura stagionale negativa del suo Bologna Vincenzo Italiano, proposto a 3,50.