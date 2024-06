Daniele De Rossi ha rinnovato con la Roma fino al 2027. Il tecnico giallorosso era approdato nella panchina della Roma il 16 gennaio scorso e guidato la squadra capitolina in 26 partite ufficiali, 18 di campionato e 8 di Europa League fino alla semifinale. Una firma importante per i tifosi, ma per i bookmaker questa conferma non basta per far sognare la Roma fino alla vittoria dello scudetto nella prossima stagione della Serie A: la Roma Campione d'Italia si gioca infatti a 25.00.

(Agimeg)