Quote, si avvicina l'addio di Abraham: ora si gioca a 1,50

Non si sblocca l’operazione Zirkzee. L’olandese è l’obiettivo numero uno per l’attacco del Milan, che però non sembra intenzionato a pagare i circa 15 milioni di commissioni in aggiunta ai 40 della clausola. Il gioiello del Bologna, offerto a 1,40 su Sisal, rimane il favorito dei bookie come sostituto di Giroud, ma la dirigenza rossonera potrebbe virare su un altro nome visto le complicazioni della trattativa.

Si fa largo, allora, un profilo molto gradito a Fonseca. Si tratta di Tammy Abraham, in uscita dalla Roma, come confermano gli analisti di Goldbet, che lo vedono con un’altra maglia a 1,50, quota scesa rispetto all’1,95 di inizio mese. Più lontani nelle previsioni dei bookie Romelu Lukaku e Benjamin Sesko, entrambi in lavagna a 3,50: sul primo, al momento, è in vantaggio il Napoli di Conte, mentre le alte richieste del Lipsia non sembrano lasciare spiragli per lo sloveno, che ha da poco rinnovato con clausola da 65 milioni di euro.

(Agipronews)