Quote: un gol di El Shaarawy al Genoa si gioca a 3,50

Dopo la sconfitta 2-1 a Bergamo contro l'Atalanta, che ha complicato la qualificazione diretta in Champions League, la Roma ospita domenica sera il Genoa nella penultima giornata di campionato, con un occhio anche al sesto posto attaccato dalla Lazio, lontana solo un punto in classifica. Secondo gli analisti di Snai e 888sport, la Roma ritroverà la vittoria che manca dal recupero di Udine: il segno '1' è infatti quotato tra 1,50 e 1,53.

Sale a 4,30 il pareggio, mentre il colpo esterno degli uomini di Gilardino, assente addirittura dal 1990, vale 6,50 volte la posta. Nella lavagna dei bookmaker l'Over, come nella gara di andata, a 1,84, è leggermente in vantaggio sull'Under - che ha prevalso però quattro volte su cinque negli ultimi scontri diretti - proposto a 1,95.

L'1-0 - finale delle ultime due vittorie capitoline - a 6,75, è in pole fra i risultati esatti, seguito dal 2-0 a 7,25. Il successo genoano per 0-1 è fissato a quota 11. I goal decisivi potrebbero arrivare da Lukaku, primo in lavagna a quota 2,25, seguito da Retegui - già a segno nella gara di andata - a 3,50 insieme all'ex El Shaarawy. Occhi puntati anche su Gudmundsson, miglior marcatore stagionale dei liguri, dato a 4.