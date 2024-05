Quote: Juventus favorita a 2,70 domenica. Un gol di Dybala si gioca a 3,50

Punti pesanti in chiave Champions League tra la Roma, attualmente quinta in classifica e la Juventus, che con i tre punti all'Olimpico festeggerebbe in maniera matematica il ritorno nella massima competizione europea. Per gli esperti di Snai e William Hill sarà la Juventus a spuntarla, senza vittorie in trasferta da gennaio, a 2,70 contro il 2,80 del segno '1' uscito lo scorso anno all'Olimpico. Sale a 3 il pareggio, il quarto consecutivo per i bianconeri in campionato.

Gli ultimi precedenti hanno visto regnare l'attendismo: il quinto No Goal nelle ultime sette prevale a 1,80 sul Goal - assente a Roma dal gennaio 2022 - a 1,90. Le due sfide disputate nel 2023 sono terminate entrambe 1-0, risultato fissato a 7,50, in ritardo sull'1-1 a 5,50 e lo 0-1 bianconero dato a 7.

MARCATORI - Quando si parla di Roma-Juventus è impossibile non pensare a Paulo Dybala, autore di 115 gol con la maglia bianconera: il primo gol dell'ex della Joya si gioca a 3,50, mentre in lavagna comanda a 2,75 il suo ex compagno di reparto Dusan Vlahovic, che proprio come l'argentino ha partecipato attivamente a 12 gol in Serie A dall'inizio 2024.