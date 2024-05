Quote: Fonseca il favorito per la panchina del Milan

Mentre la stagione volge al termine, il Milan prosegue il casting alla ricerca del nuovo allenatore. In quota irrompe Paulo Fonseca, che potrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza alla Roma. Secondo i betting analyst di Snai, infatti, l'approdo in rossonero dell'attuale tecnico del Lille si gioca a 2,25 volte la posta.

Si allontanano, come riporta Agipronews, i nomi più caldi degli scorsi giorni, con Sergio Conceicao e Marcelo Gallardo proposti a 3, mentre Antonio Conte si attesta a 5. Si sale a 8,50, poi, per la soluzione Julen Lopetegui, con Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini che si giocano a 10 volte la posta. In quota anche le suggestioni Jurgen Klopp, prossimo a chiudere la sua esperienza al Liverpool, e Carlo Ancelotti, entrambi proposti a 75.