Quote: Atalanta favorita sulla Roma, l'"1" si gioca a 1,97

Dopo l'intermezzo in Europa League, lieto solo per la Dea, Atalanta e Roma si affrontano in un vero e proprio spareggio Champions. Vincere il match di domenica sera al Gewiss Stadium - in virtù dell'1-1 dell'andata - garantirebbe il vantaggio nello scontro diretto e dunque quattro punti virtuali sulla rivale.

Gli esperti di Planetwin365 e Snai puntano su entusiasmo e fattore campo: segno «1» in vantaggio a 1,97, quota che sale a 2 su William Hill. Il successo giallorosso paga 3,70, mentre il pareggio è in lavagna a 3,40. Gara aperta nelle previsioni dei bookie, che offrono Over e Goal a 1,80 e 1,65, in vantaggio rispetto ad Under (1,90) e No Goal (2,11).

Gianluca Scamacca, a segno nelle ultime quattro partite di campionato e cresciuto nelle giovanili della Roma, è in pole tra i possibili marcatori a 2,65. Si sale a 2,85 per Ademola Lookman, mentre tra gli ospiti Romelu Lukaku e Paulo Dybala si giocano a 3 e 3,65.