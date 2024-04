Scommesse: punta sulle vittorie di Atalanta e Roma e porta a casa oltre 25mila euro

L'andata dei quarti di finale di Europa e Conference League ha regalato grandi emozioni ai tifosi, ma anche grandissime gioie a un appassionato di scommesse. Il bravo e fortunato giocatore, infatti, ha incredibilmente creduto nel colpaccio dell'Atalanta ad Anfield contro il Liverpool, venendo ripagato dagli uomini di Gasperini autori di un'impresa storica con la vittoria 3-0.

La schedina - come segnala l'agenzia Agimeg - puntava sull'esito di quattro quarti di finale (tre dell'Europa League e uno della Conference), con il classico 1X2 che vedeva proprio il ''2'' a favore dell'Atalanta. Un risultato davvero difficile da pronosticare, che da solo pagava ben 8,10 volte la posta. Ma la Dea ha compiuto il miracolo.

Poi, azzeccato anche il difficile pronostico di Milan-Roma, con un'altra vittoria in trasferta dei giallorossi a San Siro: in questo caso, la quota del segno 2 era di 4,55. Infine, il cliente di Planetwin365 ha puntato anche su Benfica-Marsiglia e Brugge-PAOK, centrando in entrambi i casi il successo della squadra di casa. Un poker di risultati azzeccati che ha portato nelle sue tasche la clamorosa cifra di 25.348,87 euro.