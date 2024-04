Quote: si gioca a 1,10 ora la permanenza di De Rossi a Roma

Primo derby da allenatore in carriera e subito una vittoria. Continua la marcia di Daniele De Rossi e della sua Roma, arrivata ora a -3 dal quarto posto in classifica occupato dal Bologna. Un rendimento quello dell'ex capitano giallorosso, che rende sempre più scontata una conferma per la prossima stagione, eventualità molto remota all'inizio della sua avventura per gli esperti Snai, che vedevano a 3,50 un addio a fine campionato.

Ora invece, non c'è praticamente storia, con la conferma di De Rossi come allenatore della Roma - al prossimo 1 settembre - crollata a 1,10 volte la posta, inevitabile dopo il raggiungimento dei quarti in Europa League, ancora da disputare, e i 26 punti ottenuti in 11 partite di campionato.