Quote: Pioli favorito per la panchina del Napoli. Offerto a 10 l'arrivo di Mourinho

Non finisce il periodo negativo del Napoli, fermato sul pari nel finale dalla Roma, con i campani che vedono sfumare una vittoria che al Maradona manca ormai dallo scorso 3 marzo. Il futuro di Calzona è ormai segnato, con Stefano Pioli sempre più vicino alla panchina azzurra, per una quota ancora in discesa su Snai, a 1,75, in netto vantaggio su Antonio Conte e Vincenzo Italiano, primi inseguitori a 3,50 volte la posta.

Sullo sfondo il ritorno di Maurizio Sarri, offerto a 10, come Josè Mourinho e Roberto De Zerbi.