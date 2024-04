Quote, Leverkusen favorito per la vittoria dell'Europa League. Roma dietro l'Atalanta

Dopo le imprese contro Milan e Liverpool, la Roma e l'Atalanta proveranno a raggiungere la finale dell'Europa League e a vincere il titolo. Le due squadre, che potrebbero incontrarsi proprio a Dublino il prossimo 22 maggio, inseguono il Bayer Leverkusen nelle previsioni dei betting analyst. I tedeschi, ancora imbattuti in stagione e prossimi avversari della Roma, si giocano vincenti tra 1,72 e 1,82 su Planetwin365 e William Hill.

Insegue la Dea tra 4 e 4,33, mentre la squadra di De Rossi è offerta a 4,40. Ultimo candidato il Marsiglia, in quota a 9,50.

Approdata per il secondo anno consecutivo in semifinale di Conference League, la Fiorentina potrebbe vedersela ancora una volta con una squadra inglese in finale. L'Aston Villa di Emery, tecnico specialista delle competizioni europee, guida i pronostici per il titolo: su Snai la squadra di Birmingham si gioca a 2. Italiano e la viola inseguono a 2,75, mentre restano lontane le altre rivali: il Bruges a 7,50 e l'Olympiacos a 9.