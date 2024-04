Quote: il passaggio del turno della Roma ora crolla a 1,33. Atalanta dietro solo al Leverkusen per la vittoria dell'Europa League

L'andata dei quarti di Europa League lancia Roma e Atalanta verso le semifinali con la fiducia dei bookmaker. Non solo il passaggio del turno, ma anche un titolo che potrebbe tornare in Italia dopo 25 anni: la Dea vincente del torneo è proposta a 5,50 su Planetwin365, dietro solamente al Bayer Leverkusen, favorito a 2,10. Un passo da gigante per i bergamaschi, dati a 20 volte la posta prima dell'impresa ad Anfield di ieri sera.

In tabellone vola anche la Roma, terza sul podio virtuale degli analisti: la rivincita dopo la finale del 2023 vale 7,50 la posta su William Hill (dal 13 di ieri). Schizza la quota del Liverpool, ora a 9,50, mentre il Milan è visto a 11.

Per quanto riguarda il passaggio del turno, l'Atalanta è a un passo dalla semifinale, ora proposta a 1,14 su Snai contro il Liverpool a 5,50. Nel derby italiano la Roma sorpassa il Milan: ora i giallorossi comandano a 1,33, mentre i rossoneri inseguono a 3,25.