Quote, Milan favorito sulla Roma: il '2' si gioca a 3,70

Va in scena domenica sera a San Siro il big-match della prima giornata di ritorno tra Milan e Roma, formazioni reduci dalla fresca eliminazione nei quarti di Coppa Italia. Per gli esperti sarà riscatto rossonero, offerto a 2,10 dagli esperti di William Hill, sale a 3,20 il pareggio come nell'ultimo precedente a San Siro, con il segno «2» assente dal 2017 fissato a 3,70.

Gli ultimi sette precedenti hanno vista una media di 3,6 gol, ma in quota domina l'Under 2.5, a 1,66, sull'Over 2.5 visto a 2,10.

Oliver Giroud, a segno nella gara dell'Olimpico e a -1 dalla doppia cifra, è in pole tra i marcatori a 2,90 mentre la rete di Romelu Lukaku - sempre a segno da titolare contro il Milan - vale 3 volte la posta.