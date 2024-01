Quote: Conte il favorito per la panchina della Roma. Dietro di lui Thiago Motta

Daniele De Rossi dovrà traghettare la Roma almeno fino a fine stagione, dopo un girone d'andata a dir poco complicato, poi il club capitolino potrebbe virare su una figura più esperta, anche se l'ex centrocampista spera nella conferma anche dopo il termine della stagione: al momento l'addio in estate vale 3,50 la posta su Snai.

I nomi che potrebbero sedersi sulla panchina giallorossa da luglio in poi sono quelli di Antonio Conte, il cui arrivo si gioca a 5 su Goldbet e Better, e Thiago Motta, proposto invece a 7. Raffaele Palladino e Vincenzo Italiano, attualmente sulle panchine di Monza e Fiorentina, sono visti a 10.

Non solo allenatori. Il futuro della Roma passa anche per due figure pesanti come quelle di Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Il primo è di proprieta del Chelsea, che in estate dovrà pensare al suo futuro e decidere se tenerlo o lasciarlo partire: al momento la sua permanenza in giallorosso si gioca a 1,85 su Snai. Quasi sicuro di rimanere l'argentino, arrivato nel 2022 a parametro zero: per lui un'altra stagione a Roma è offerta a 1,10.