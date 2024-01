Quote: cala l'offerta per la Roma al 4° posto. Ora si gioca a 2,70

Un'altra vittoria, ancora per 2-1, permette alla Roma di portarsi a -1 dal quarto posto e a Daniele De Rossi di festeggiare il secondo successo in altrettante partite. Ora i giallorossi vedono il quarto posto e il conseguente ritorno in Champions League, offerto a 3,50 su Newgioco, preceduto in quota solo dall'Atalanta, vista nella top 4 a 2,70 volte la posta.

Già dall'avvento di De Rossi sulla panchina giallorossa c'era grande fiducia in un cambio di rotta dopo l'ultimo periodo negativo con Mourinho. I betting analyst di Snai quotavano a 3,50 il tris di vittorie all'esordio del nuovo tecnico, obiettivo ora ampiamente alla portata: il terzo colpo consecutivo per Dybala e compagni, lunedì sera contro il Cagliari, si gioca infatti a 1,45 su Betflag, per tre punti che rilancerebbero in maniera definitiva le ambizioni del club capitolino.