Quote: "1" e "No Goal" gli esiti favoriti per Roma-Lecce. Un gol di Lukaku a 2,27

Roma e Lecce si affronteranno allo Stadio Olimpico nella sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A. Una partita in cui i giallorossi vanno alla caccia dei tre punti per ripartire dopo la sconfitta contro l'Inter. Gli uomini di José Mourinho sono reduci da cinque vittorie consecutive, tra campionato ed Europa League, davanti al proprio pubblico, e anche in questo caso gli esperti di Newgioco e Goldbet vedono favorito l'1, rispettivamente a quota 1,55 e 1,57. I salentini, invece, dopo un buon inizio di stagione, hanno ottenuto appena due punti nelle ultime cinque partite; numeri, a cui si aggiunge la sconfitta in Coppa Italia, che complicano il colpo esterno, visto tra 6,30 e 6,80. Tra 3,85 e 3,90, infine, il pareggio.

Le tre vittorie negli ultimi incontri casalinghi in campionato per la Roma hanno coinciso anche con altrettanti ''clean sheet''; ecco, quindi, che il No Goal appare nettamente favorito sul Goal, a 1,62 contro 2,17. Rapporto simile tra l'Under, proposto a 1,67, e l'Over, a 2,04. Occhi puntati, infine, su Romelu Lukaku e Nikola Krstovic, bomber delle due squadre con rispettivamente 5 e 4 gol all'attivo in Serie A: una rete del belga vale 2,27 volte la posta, mentre un ritorno al gol del montenegrino, a secco da due giornate, si gioca a 4,80.