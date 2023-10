Quote: si gioca a 1,90 un gol di Lukaku contro il Servette. A 2,37 una rete di Belotti

Dopo la vittoria all'esordio per 2-1 in casa dello Sheriff Tiraspol, la Roma è attesa domani dalla sfida casalinga contro il Servette. Le statistiche sono di buon auspicio per i giallorossi, che hanno perso solo una delle ultime 26 sfide europee all'Olimpico, vincendo le ultime cinque. Come riporta Agipronews, gli esperti di Planetwin365 e William Hill vedono dunque la squadra allenata da Josè Mourinho nettamente favorita a 1,15 e 1,16; il pareggio oscilla tra 7,50 e 7,85, mentre l'impresa del club svizzero è offerta a 15,50 e 17.

Secondo i bookie la Roma dovrebbe mantenere la porta inviolata: opzione No Goal in vantaggio sul Goal, 1,53 contro 2,34. Sul fronte marcatori, l'indiziato numero uno a firmare il tabellino è Romelu Lukaku: il belga ha segnato in tutte le ultime dodici partite di Europa League e vanta uno score di sei reti contro squadre svizzere (una ogni 52 minuti), escludendo i preliminari. La sua quota è fissata a 1,90. Seguono Paulo Dybala a 2,15 e Andrea Belotti, a caccia del quarto gol europeo con la maglia della Roma, a 2,37.