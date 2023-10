Quote: la Roma in Champions si gioca a 3,50 come l'Atalanta. Nettamente favorite Inter, Milan, Juventus e Napoli

Dopo otto giornate di campionato la lotta Champions regala sorprese in classifica. La Fiorentina, ora in quarta posizione, irrompe nelle quote dei bookmaker per un piazzamento tra le prime della classe a fine anno: gli uomini di Italiano, a inizio anno a 15, vedono l'Europa di prima classe tra 4,65 e 5,50 su Planetwin365 e Better.

La Viola manca in Champions da tredici anni, dal quel 2010 che consegnò il trofeo europeo a un'altra italiana: l'Inter. Oggi, nonostante lo stop contro il Bologna, i nerazzurri continuano a occupare la prima posizione nella lavagna dei bookmaker per l'arrivo tra le prime quattro, offerto a 1,02. Posto assicurato in quota anche per il Milan, visto tra 1,06 e 1,10. Sembra difficile un altro anno senza coppe per la Juventus: gli uomini di Allegri in Champions il prossimo anno si giocano tra 1,18 e 1,20. Il Napoli, invece, nonostante la dura sconfitta in casa con la Fiorentina, è ancora in Zona Champions per i betting analyst, che quotano la qualificazione dei campioni d'Italia tra 1,30 e 1,35.

La Roma prova a intromettersi nel discorso e, trascinata da Lukaku, punta ad una delle prime quattro piazze, in quota a 3,50, come l'Atalanta. Sogna l'Europa il Monza, a -5 dalla quarta posizione e forte di cinque risultati utili consecutivi: la Champions per Palladino e i suoi sarebbe un'impresa a 76.