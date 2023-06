Quote: Scamacca alla Roma si gioca a 1,32. A 7 l'addio di Dybala

Nel mirino degli arabi finisce anche Paulo Dybala. Lo shopping senza sosta nei campionati europei prosegue e l'argentino sarebbe il nuovo nome della lista dei grandi campioni da tentare. Le sirene mediorientali spaventano la Roma, ma per il momento i bookmaker blindano la Joya: nonostante l'abbordabile clausola rescissoria, l'addio di Dybala ai giallorossi è offerto a 7 volte la posta su Planetwin365, e tra i big della Serie A solo la partenza di Leao dal Milan è valutata a una quota più alta (9,50).

Si registrano invece progressi per la strada che porta a Scamacca: la missione di Pinto in Inghilterra è per gli analisti un ulteriore segnale, e il sì alla Roma si gioca a 1,32.