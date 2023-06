Quote: Juventus favorita per Icardi. Poi Milan e Roma

Mauro Icardi è uno dei nomi più caldi in vista della sessione estiva di calciomercato, che prenderà il via ufficialmente il 1° luglio. L'attaccante argentino, infatti, dopo aver deluso con la maglia del PSG, si è rilanciato alla grande con il Galatasaray, e ora sembra davvero pronto a tornare nel campionato che più lo ha esaltato, ovvero la Serie A.

Secondo gli esperti di Sisal, l'approdo dell'argentino alla Juventus, in cui c'è da risolvere il rebus Dusan Vlahovic, si gioca a 2,75, mentre si sale a 3,50 su Snai. I due bookmaker, però, concordano nell'assegnare la quota 3 al Milan, che attualmente vede il solo Divock Origi come alternativa a Olivier Giroud, con Marcus Thuram ormai sfumato. Leggermente più attardata in quota ecco la Roma, che si attesta a 4: anche i giallorossi, infatti, dovranno intervenire nel reparto offensivo, visto il grave infortunio occorso a Tammy Abraham e lo scarso rendimento di Andrea Belotti. Per chiudere il quadro delle italiane, decisamente più suggestiva l'ipotesi Fiorentina, che vale 12 volte la posta.