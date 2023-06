Quote, il futuro della panchina della Roma: in pole la permanenza di Mourinho, ma l'arrivo di Gasperini si gioca a 3

La permanenza di José Mourinho anche durante la prossima stagione è la soluzione più probabile per la panchina della Roma secondo i bookmakers di Snai, visto che è una terza annata dello Special One nella Capitale è quotata due volte la posta. Tra i nomi più in vista per sostituirlo, in caso invece di una partenza, c'è quello del tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, il cui arrivo a Roma è dato a 3. Inseguono Antonio Conte, a quota 6, e l'allenatore dello Sporting, Ruben Amorim, che è visto a 10.