Quote: trionfo Roma a 1,82 ma nei 90' è favorito il Siviglia. Un gol di Dybala a 4,20

A Budapest è tutto pronto per la finale di Europa League. Il Siviglia, squadra che detiene il record di trofei nella competizione con sei successi in altrettante finali, affronterà la Roma di Jose Mourinho, allenatore che in Europa, dopo aver raggiunto l'atto conclusivo, ha sempre portato a casa la coppa. Una delle due imbattibilità cadrà, ma in quota regna l'equilibrio: gli esperti di Planetwin365 vedono il trionfo giallorosso avanti di pochissimo, a 1,82, mentre un'altra affermazione andalusa si gioca a 1,85. Per quanto riguarda i 90 minuti, riporta agipronews, il Siviglia è invece in pole a 2,80 contro un successo della Roma a 2,84 e il pareggio a 2,85.

L'unico precedente tra le due squadre risale al 2020, quando il Siviglia si impose per 2-0 in gara secca negli ottavi della competizione. Nella fase a eliminazione diretta, i giallorossi hanno collezionato sette No Goal su otto partite, mentre il Siviglia ha segnato tredici reti dopo la discesa dalla Champions all'Europa League. Su Stanleybet.it prevale il No Goal, vista a 1,68 contro il Goal a 2,08. L'Under è nettamente avanti a 1,47, mentre un esito con almeno tre reti vale 2,50 la posta. Tra i marcatori è grande l'attesa intorno a Paulo Dybala, che volerà con la squadra ma non è ancora certo di poter scendere in campo.

Su William Hill un gol della Joya, con già quattro centri in coppa, si gioca a 4,20, stessa quota del compagno di reparto Tammy Abraham. Tra le fila del Siviglia l'uomo più atteso è Youssef En-Nesyri, che paga 3,25 volte la posta, mentre un gol dell'ex Erik Lamela, giustiziere della Juve in semifinale, si gioca a 6.