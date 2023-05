Quote, Roma favorita per il passaggio del turno: la finale a 1,50. Un gol di Dybala si gioca a 3,25

Un'intera stagione in ballo per la Roma domani sera alla Bay Arena. La semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen potrebbe regalare ai giallorossi la seconda finale europea consecutiva (e la sesta complessiva per Mourinho), ma prima ci sarà da respingere l'attacco dei tedeschi, chiamati a recuperare lo 0-1 dell'andata. Per i bookmaker la Roma al momento è in netto vantaggio per il passaggio del turno, offerto a 1,50 su Planetwin365 contro il 2,42 di Xabi Alonso e i suoi.

Per i 90 minuti, però, è il Bayer a partire meglio: nell'«1X2» il successo tedesco è offerto a 2,08 su Betflag, contro il 3,35 del pareggio e il 3,60 dei giallorossi. I rossoneri saranno obbligati a spingere, ma contro una squadra abile a contenere le avanzate degli avversari e ancora più motivata a mantenere il vantaggio ottenuto all'Olimpico: gli analisti spingono quindi per l'Under 2,5, avanti a 1,69 contro il 2,04 dell'Over, mentre la possibilità di mantenere la porta inviolata si gioca a 3,91.

Dybala sarà a disposizione dello Special One, e pur partendo dalla panchina potrebbe entrare in azione nei momenti decisivi della partita: l'argentino è in effetti presente anche nelle scommesse sui marcatori, dove la sua rete è data a 3,25. Il primo nella lista è invece Abraham, a 3 su Planetwin365, mentre dal centrocampo spuntano Pellegrini (5) e Wijnaldum (6); dall'altra parte del campo gli occhi sono invece puntati su Wirtz e Adli, entrambi a 3,55.