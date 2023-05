Migliori bonus scommesse: la guida completa per scegliere quello giusto

In questo articolo abbiamo raccolto i migliori bookmaker AAMS attualmente in circolazione con la spiegazione dettagliata del bonus scommesse e dei termini e le condizioni per attivarlo. Inoltre, sin dal paragrafo che segue, troverete tutte le notizie principali che possono interessare gli utenti su tante tematiche relative alle scommesse. Dalla differenza tra bonus scommesse e bonus benvenuto,a cosa siano i fun bonus e i real bonus, fino a come considerare i termini e le condizioni delle promozioni e, ancora, la validità dei metodi di pagamento e l’uso dei codici bonus. Dopo questa breve panoramica è il momento di tuffarci nell’analisi dei migliori bonus scommesse.

Bonus scommesse e bonus benvenuto non sono la stessa cosa

Sicuramente uno dei temi più interessanti è la differenza tra bonus scommesse e bonus benvenuto. Partiamo dal dire che non sono la stessa cosa. Infatti, i siti di scommesse online propongono agli utenti diverse tipologie di bonus di benvenuto: scommesse, slot, casino, poker, bingo, ippica, virtuali e altri ancora. Di conseguenza, quando l’utente effettua la registrazione su un bookmaker dovrà scegliere - nella maggior parte dei casi - un bonus benvenuto relativo a una sola sezione del sito, rinunciando alle promozioni offerte eventualmente dalle altre aree presenti.

Quanti bonus scommesse esistono? I bonus scommesse si dividono in cinque diverse categorie:

bonus senza deposito

bonus sul primo deposito

bonus sulla prima scommessa

bonus cashback (rimborso sulle scommesse perse)

bonus ricorrenti per i clienti già registrati

Fun Bonus e Real Bonus: occhio alle differenze

Partiamo dalla base: esiste una differenza tra Fun Bonus e Real Bonus? La risposta è affermativa. Il Real Bonus richiede di essere giocato una sola volta prima di poter essere prelevato dall’utente. Nella maggior parte dei casi il Real Bonus deriva da un Fun bonus iniziale. Invece, il fun bonus è soggetto a diversi e numerosi requisiti di puntata. Infatti, per essere accreditati, essi devono essere rigiocati un determinato numero di volte. Soddisfatti tutti i criteri, verranno quindi accreditati come Real Bonus da giocare (solo in seguito sarà possibile prelevarli).

I bonus senza deposito possono essere proprio di due tipi: real bonus e fun bonus (le differenze sono spiegate in alto). Il bonus senza deposito è una somma di denaro che il bookmaker versa sul conto gioco del nuovo utente dopo aver effettuato la registrazione e, in alcuni casi, dopo la verifica dei documenti d’identità. Questa somma non è immediatamente prelevabile ma va rigiocata in base alle modalità scelte dall'operatore in questione.

Bonus benvenuto e metodi di pagamento: sono tutti validi?

Molti siti di scommesse offrono un bonus benvenuto per tutti i nuovi registrati solo dopo aver effettuato un primo deposito. Alcuni bookmaker, però, per attivare la promozione di benvenuto non accettano indistintamente tutti i metodi di pagamento. Di conseguenza, il nostro consiglio prima di depositare per attivare il welcome bonus è di leggere attentamente tutti i termini e condizioni riportati nell’offerta (dal primo all’ultimo punto). Con ogni probabilità i siti scommesse non accettano tutti i metodi di pagamento per l’attivazione del bonus di benvenuto per semplici ragioni commerciali.

Importante: un deposito effettuato con un metodo di pagamento che non rientri in quelli scelti dall’operatore per sbloccare la promozione, comporta la mancata adesione al bonus alla registrazione. Si tratterebbe di una svista clamorosa, quindi bisogna stare sempre attenti. I metodi di pagamento accettati dal sito possono essere diversi dai metodi di pagamento validi per attivare l’offerta di benvenuto.

L'utilizzo dei codici bonus: quando e perché

Cosa sono i codici bonus scommesse? Si tratta di una sequenza alfanumerica che gli operatori utilizzano sempre più frequentemente. Gli utenti per aderire a quella specifica offerta di benvenuto o promozione dovranno inserire la stringa richiesta dal bookmaker. I codici bonus non riguardano esclusivamente il prodotto scommesse ma anche altre sezioni quali casinò, poker e bingo.



Esistono varie tipologie di codici bonus:

Codice sul deposito : l’utente dovrà inserire la stringa nel form di registrazione o al momento del primo versamento per accedere alla promozione dell’operatore.

Codici bonus senza deposito : inserire la chiave d’accesso per ricevere un bonus subito dopo la registrazione o dopo la convalida del proprio documento senza necessità di versamento.

Freebet : sono dei codici promozionali che l’operatore può assegnare in due modalità: durante la fase di registrazione per i nuovi clienti o su specifici eventi per i vecchi clienti.

Scommesse senza rischi: invio del coupon promozionale agli utenti selezionati dall’operatore. L’utente potrà, quindi, effettuare una scommessa a costo zero (se perdente riceverà un rimborso).

Le scadenze dei bonus: cosa considerare nei termini e condizioni

Quando notiamo un bonus all’interno dei siti scommesse, bisogna considerare alcuni aspetti decisamente rilevanti tra cui le scadenze. Molto spesso, infatti, le promozioni di benvenuto hanno un tempo abbastanza limitato per l’attivazione. Dopo aver effettuato la registrazione sul sito scommesse, inserendo i propri dati nel form, l’operatore garantisce all’utente un breve periodo di tempo entro cui scegliere se accettare o meno uno dei bonus di benvenuto offerto dal bookmaker stesso.

Questo punto appena analizzato è semplicemente il periodo di tempo garantito dal bookmaker per la scelta del bonus. E’ totalmente distinto dal periodo temporale entro cui il bonus può essere “rollato” (vale a dire giocarlo per trasformarlo in vincite e renderlo prelevabile).

Il nostro consiglio è di anticipare i tempi e non ridursi all’ultimo per attivare il bonus benvenuto preferito.

Bonus con importo basso: spesso un'opportunità nascosta

Non sempre promuovere un bonus scommesse con importo basso può essere considerato uno svantaggio. Spesso, infatti, risulta una vera e propria opportunità nascosta.

Capita che bonus scommesse con importo ridotto siano più semplici da sbloccare. Tra le condizioni dei bonus troviamo, infatti, i requisiti di puntata o rollover che variano da bonus a bonus (requisito di giocata della cifra del bonus da rispettare per avere la possibilità di trasformarlo in saldo reale).

Esempio: ci sono due bonus di benvenuto scommesse: il primo offre il 100% del primo deposito fino a 300€ con rollover x30 in 5 giorni. Il secondo offre un bonus del 25% del primo deposito fino a 30€ con rollover x2 in 10 giorni. In questo caso la seconda offerta, pur avendo un massimale decisamente più basso, è sicuramente più vantaggiosa poiché più semplice da sbloccare e trasformare in saldo reale (rollover più basso e più giorni per sbloccare il bonus benvenuto scommesse).

La questione della cumulabilità dei bonus benvenuto tra prodotti

Nella maggior parte dei casi i bookmaker non offrono ai propri utenti la possibilità di scegliere più bonus di benvenuto tra quelli reperibili sul sito ufficiale. Scendendo maggiormente nel dettaglio, scegliendo il bonus scommesse,ad esempio, non sarà possibile attivare il bonus poker, casinò e slot. E, chiaramente, viceversa. Bisogna, però, sottolineare come alcuni bookmaker si stanno aprendo negli ultimi tempi a questa possibilità (cumulare più bonus di benvenuto di prodotti diversi). Un esempio concreto può essere Sisal - in basso analizzeremo nel dettaglio il bonus scommesse di Sisal - che ha inserito all’interno dell’offerta scommesse un Fun Bonus da usare sulle slot. Anche con 888, attivando il bonus scommesse, l’utente potrà ottenere un bonus da 5€ per il casinò. Con Goldbet e Better, attivando il bonus sport, sarà possibile attivare anche il bonus virtual da 5€ oltre ai 500€ per lo sport.

Bonus scommesse non solo per i nuovi clienti

I bonus scommesse riguardano solo i nuovi clienti? Assolutamente no. Infatti, esistono diverse promozioni o bonus scommesse per i clienti che utilizzano l’operatore da tempo. In questo paragrafo elencheremo i vari bonus per i vecchi clienti:

Quote Maggiorate : note anche come "Enhanced Odds", le quote maggiorate sono offerte esclusive proposte più volte nell'arco della settimana dai siti scommesse, i quali decidono di bancare con un moltiplicatore più alto un segno di un determinato evento sportivo. Usufruendo di tali bonus scommesse si ha l'opportunità di ottenere una vincita più alta rispetto alla quota standard. Solitamente le quote maggiorate sono complementari ai welcome bonus.



Bonus Multipla : consiste in una maggiorazione del moltiplicatore applicata a schedine con un minimo di eventi, con una quota minima, come indicato dettagliatamente nei termini e condizioni del bookmaker. I T&C della promozione variano da operatore a operatore.

Bonus ricorrenti: si tratta a tutti gli effetti di una promozione ciclica che si ripete anche settimanalmente. Sono, in particolare, dei rimborsi per i clienti che si registrano a quella determinata promozione. Spesso per attivare la promozione è richiesto l’inserimento di un codice promozionale.

Classifiche fedeltà : offerta rivolta ai clienti più fedeli, più attivi e registrati da più tempo. In caso di un determinato numero di giocate o di uno specifico importo caricato all’utente viene concesso un bonus da reinvestire. Non è finita qui. Infatti, esistono anche dei programmi fedeltà che offrono ricariche bonus ma anche magliette da calcio e/o ticket per eventi sportivi.

Bonus sulle nuove ricariche : i bonus sulle nuove ricariche possono essere di due tipi differenti: 1) una tantum proposta a tutti gli utenti del sito senza alcuna distinzione; 2) per clienti selezionati come premio fedeltà o per incentivare il ritorno al gioco dopo un periodo più o meno lungo di inattività. Il bonus è vincolato alla ricarica effettuata dall’utente seguendo sempre i termini e le condizioni dettate dall’operatore.

Bonus scommesse solo mobile : valido per le scommesse sportive effettuate esclusivamente dal proprio conto gioco tramite dispositivi mobili, come smartphone o tablet. Il bonus scommesse può variare da operatore a operatore. In linea generale, nella maggior parte dei casi, gli operatori offrono un cashback (rimborso sulle perdite) o una freebet.

Bonus scommesse live only : alcuni operatori si soffermano principalmente sulla modalità di giocata live. Si tratta di offerte dedicate alle giocate nel corso di un determinato evento presente nel palinsesto live del sito. Il tutto è in particolare incentrato su due sport: calcio e basket.

Uno stile di gioco, un tipo di bonus scommesse preferito

Come individuare il bonus benvenuto più adatto alle proprie esigenze? In questo paragrafo diamo dei consigli a tutti gli utenti desiderosi di effettuare la registrazione su un sito scommesse e, di conseguenza, scegliere il bonus scommesse preferito e più adatto alle proprie caratteristiche. Sicuramente è utile imparare a valutare le promozioni offerte dai vari siti scommesse AAMS. Abbiamo deciso di elencarvi tutte le caratteristiche da tenere in considerazione nella scelta di un bonus benvenuto:

Importo totale del bonus

Requisiti di puntata

Tempo di validità del bonus

Presenza o meno di altri bonus legati ad altri prodotti del sito

Possibilità di cumulare il bonus scommesse con altri prodotti del sito

Quota minima richiesta per piazzare le scommesse

Deposito minimo richiesto in caso di primo deposito per attivare il benvenuto

Struttura del bonus

Presenza di un codice per attivare la promozione

Ognuna di queste caratteristiche influisce sulla scelta di un bonus scommesse. Analizzato tutto ciò, l’utente sarà totalmente autonomo e avrà la possibilità di scegliere senza dubbio il bonus migliore per lui.

Una panoramica sui bonus scommesse attualmente attivi

In questa recensione abbiamo toccato diverse tematiche sui bonus scommesse. Il focus principale riguardava il significato del bonus scommesse, i migliori in circolazione, la differenza tra fun bonus e real bonus, senza dimenticare le scadenze dei bonus, l’utilizzo dei codici bonus e la presenza eventuale dei bonus scommesse non solo per i nuovi utenti. Utilizzeremo questo brevissimo paragrafo per un recap sui bonus scommesse attualmente attivi:

Bonus senza deposito (senza necessità di versamento)

Bonus sul primo deposito (accredito dopo il primo versamento)

Bonus sulla prima scommessa (accredito bonus dopo la prima giocata effettuata)

Bonus cashback (rimborso sulle scommesse perse)

Bonus ricorrenti per i clienti già registrati (promozioni giornaliere, settimanali sullo sport e non solo)

Quote maggiorate (vincita più alta rispetto alla quota standard)

Bonus multipla (maggiorazione del moltiplicatore in base a determinate condizioni da rispettare)

Classifica fedeltà (offerta rivolta ai clienti più fedeli, più attivi e registrati da più tempo)

Bonus Snai (fino a 315€ di bonus benvenuto)

Snai è uno dei principali operatori in assoluto. Il bookmaker italiano offre un bonus benvenuto scommesse decisamente vantaggioso. A quanto ammonta il bonus benvenuto Snai per lo sport? Il bookmaker mette a disposizione per tutti i nuovi utenti un welcome bonus sport da 315€. Nel punto elenco che segue sono elencate le principali caratteristiche del bonus benvenuto Snai:

Valore massimo bonus scommesse Snai: 315€ .

Bonus senza deposito ibrido alla convalida del conto: 5€ per le scommesse e 10€ per il casinò.

100% fino a 100 euro per i primi 100 euro depositati.

50% fino a 200 euro per l’importo che eccede i 100 euro.

Requisiti di puntata: x8.

Quota minima: 1.50.

Scadenza: entro 90 giorni dalla data di assegnazione

Sisal (bonus benvenuto fino 400€)

Dopo aver analizzato Snai spostiamo la nostra attenzione sul bonus benvenuto Sisal riservato sempre ai nuovi registrati. Anche in questo caso si tratta di un ‘Bonus benvenuto ibrido’. Infatti, l’operatore italiano offre una promo benvenuto composta da un bonus istantaneo legato al primo deposito, un Fun Bonus gratuito alla convalida del conto per la sezione casinò e una parte della promozione progressiva. Nel punto elenco in basso sono raccolti tutti i punti salienti del bonus benvenuto Sisal per le scommesse:

Massimo importo erogabile bonus scommesse Sisal: 400€

Composizione bonus: 1) 20% fino a 20€, 2) Fino a 330€ accumulando gli Status Point, 3) 50€ senza deposito alla convalida del conto per la sezione ‘Slot’.

Tempistiche: bonus accreditato entro 4 ore dalla validazione del documento.

Spendibilità bonus: 50% sulle scommesse sportive, 25% sui virtuali e 25% sull’ippica.

Wagering Fun Bonus slot: x20.

Scadenza Fun Bonus: spendibile entro 7 giorni.

Metodi di versamento non accettati: bonifico bancario.

Planetwin365 (bonus benvenuto fino 500€)

A differenza dei primi 2 operatori analizzati in alto, Planetwin365 offre ai propri utenti tre diversi bonus benvenuto sport. Il primo è pari a 100€ (100% del primo deposito), il secondo è pari a 250€ (50% del primo versamento fino a 100€ + 50% del secondo deposito fino a 150€), il terzo e ultimo è pari a 500€ sulle prime tre ricariche effettuate dall’utente. Nel punto elenco in basso soffermeremo la nostra attenzione del bonus benvenuto da 500€ denominato Play500:

Massimo importo erogabile bonus sport Play500: 500€.

Effettuare un primo deposito su Planetwin365 da almeno 10 euro

Piazzare una scommessa con quota minima 2,00 pari o superiore al 100% del deposito.

Requisito di puntata: 8x

Composizione bonus: 1) 40% fino a 150€ sul primo versamento, 2) 40% fino a 150€ sul secondo versamento; 3) extra bonus sulla terza ricarica del 40% fino a 200€.

Goldbet (fino a 505€ di bonus benvenuto sport)

Il bonus benvenuto Goldbet da 505€ è inserito nel novero dei migliori bonus sport attualmente attivi. Si tratta del 100% primo deposito effettuato dall’utente, esclusa la registrazione, fino a 500€ più 5€ in bonus Virtual. Così come tutti gli operatori citati, anche Goldbet presenta dei termini e delle condizioni da seguire alla lettera per attivare la promozione di benvenuto. Nel punto elenco in basso abbiamo racchiuso gli elementi principali per sbloccare il bonus sport di Goldbet:

Importo Massimo bonus sport Goldbet: 505€ (500€ sport + 5€ bonus virtual)

Il bonus di benvenuto Goldbet prevede un rimborso del 100% sul primo deposito fino a 500€ più 5€ di bonus virtual in caso di ricarica da almeno 20€ entro 7 giorni dalla registrazione.

Il saldo bonus è spendibile solo su quota complessiva pari o superiore a 2.50 (multiple di almeno 4 eventi).

Requisito di puntata: effettuare un volume di scommesse pari ad almeno 6 volte l’ammontare dell’importo del primo deposito entro 30 giorni dalla registrazione. Le scommesse valide ai fini dello sblocco del bonus benvenuto, devono essere almeno in tripla, con una quota del singolo evento pari ad almeno 1.50

Scadenza bonus: 7 giorni dall’accredito.

DaznBet (fino a 250€ di bonus benvenuto sport)

DaznBet ha da poco inserito un nuovo bonus sport sul sito ufficiale. Si tratta di un welcome bonus incentrato sulle scommesse pari a 250€. Il bonus benvenuto DaznBet è progressivo sui primi 3 depositi. Il primo step è pari al 50% fino 50€ sul primo deposito, il secondo step è pari al 50% del secondo deposito fino a 100€, il terzo e ultimo step è pari al 50% del terzo deposito fino a 100€. Per attivare la promozione di benvenuto occorre inserire il seguente codice promozionale: DAZNBET50. Nel punto elenco in basso abbiamo racchiuso gli elementi principali per attivare il bonus sport di Daznbet:

Importo Massimo bonus sport DaznBet: 250€ (bonus progressivo sui primi 3 depositi)

Il primo step è pari al 50% fino 50€ sul primo deposito, il secondo step è pari al 50% del secondo deposito fino a 100€, il terzo e ultimo step è pari al 50% del terzo deposito fino a 100€. Totale 250€ .

Per ottenere ciascun bonus occorre effettuare un versamento da almeno 5€.

Il bonus viene erogato entro 72 ore dal versamento e può essere utilizzato entro 7 giorni dall'accredito.

Requisito di puntata: 8 volte l’importo del fun bonus ricevuto, su scommesse sportive in multipla, con minimo 4 eventi e quota minima per evento 2.00 (sistemi esclusi) e con importi di ciascuna scommessa pari al minimo a 1€ ed al massimo ad 20€. Validità del Fun bonus: 7 giorni.

Better (fino a 505€ di bonus benvenuto sport)

505€ è il massimale che l’utente potrà ottenere attivando il bonus benvenuto sport di Better. Si tratta del 100% primo versamento effettuato, esclusa la registrazione, fino a 500€ più 5€ in bonus Virtual. Nel punto elenco in basso abbiamo racchiuso gli elementi principali per attivare e sbloccare il bonus sport di Better:

Importo Massimo bonus sport Better Lottomatica: 505€ (500€ sport + 5€ bonus virtual)

Il bonus di benvenuto Better prevede un rimborso del 100% sul primo deposito fino a 500€ più 5€ di bonus virtual in caso di ricarica da almeno 20€ entro 7 giorni dall’iscrizione al bookmaker.

Il saldo bonus è spendibile solo su quota complessiva pari o superiore a 2.50 (multiple di almeno 4 eventi).

Requisito di puntata: effettuare un volume di scommesse pari ad almeno 6 volte l’ammontare dell’importo del primo deposito entro 30 giorni dalla registrazione. Le scommesse valide ai fini dello sblocco del bonus benvenuto, devono essere almeno in tripla, con una quota del singolo evento pari ad almeno 1.50

Scadenza bonus: 7 giorni dall’accredito.

Bonus Novibet (fino a 20€ di bonus benvenuto sport)

Novibet garantisce un buon bonus di benvenuto ai nuovi utenti che decidono di registrarsi sul sito ufficiale dell’operatore. Si tratta di un welcome bonus pari a 20€ (50% sul primo deposito effettuato dall’utente in seguito all’iscrizione). Per aderire a questa promozione è necessario inserire al momento del deposito il codice “SPORT20“. Nel punto elenco che segue abbiamo raccolto i punti salienti del bonus benvenuto sport offerto da Novibet:

Importo massimo bonus scommesse Novibet: 20€ (50% sul primo deposito)

I metodi di pagamento previsti per attivare il bonus sono Paypal, Skrill e carte Visa, Mastercard e Maestro. Per tutte queste tipologie l'importo minimo di deposito è di 10 euro.

Il primo versamento dovrà essere effettuato entro una settimana dalla registrazione

ll Bonus prima di essere trasformato in “ Real Bonus” dovrà essere giocato 3 volte il suo valore e comunque con quota per singolo evento non inferiore a 2.50 e totale a 4.00. Inoltre non è possibile piazzare scommesse a sistema bensì solo multiple (pre-match, live e miste) con minimo tre eventi.

Una volta accreditato per essere prelevato il Real Bonus dovrà essere rigiocato almeno 1 volta entro 10 giorni con quota per singolo evento non inferiore a 2.50 e totale a 4.00. Potrà inoltre essere utilizzato solo per piazzare scommesse multiple pre-match, live e miste (no sistemistiche) con minimo tre eventi.

Starcasinobet (fino a 25€ di bonus benvenuto + 1 mese di Dazn)

Tra i migliori bonus benvenuto scommesse non può mancare quello offerto da Starcasinò bet. A quanto ammonta il welcome bonus Starcasinò Bet per le scommesse sportive? L'operatore offre a tutti i nuovi utenti un 50% di Bonus Cashback fino a 25€ più 1 mese di Dazn. Nel punto elenco in basso abbiamo elencato gli elementi più importanti del bonus di Starcasino per lo sport: