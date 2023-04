Quote: Roma sfavorita nella corsa alla Champions. Dietro Lazio, Milan e Inter per un posto nelle prime 4

Vittoria travolgente e sorpasso compiuto del Milan nella classifica di Serie A, dove ora è terzo davanti all'Inter e a quattro punti dal secondo posto. Il 4-0 conquistato al 'Maradona' riapre i giochi anche nelle quote sulla top 4. Come riporta Agipronews, i rossoneri si sono portati davanti ai nerazzurri, con una quota compresa tra l'1,38 di Planetwin365 e l'1,40 di Stanleybet.it.

Il crollo con la Fiorentina, terzo ko di fila, porta invece l'offerta di Inzaghi e i suoi a 1,50, mentre continua a galoppare la Lazio, passata da 1,38 a 1,27. Rimane più defilata la Roma, che pur avendo agganciato a 50 punti l'Inter è data a 1,77, mentre è ancora lontana l'Atalanta, a -2 dal quarto posto e in quota a 3,35.