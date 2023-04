Quote: massimo equilibrio in Roma-Milan. Dybala e Leao i marcatori favoriti

Confronto importantissimo per la zona Champions domani all'Olimpico, con Roma e Milan una di fronte all'altra. Una sfida che per gli analisti parte praticamente alla pari, anche dopo il ko dei giallorossi con l'Atalanta e la vittoria rossonera con il Lecce, che è valsa l'aggancio in classifica al quarto posto. All'Olimpico l'affermazione di Mourinho vale 2,80 su Planetwin365 contro il 2,75 di Pioli, che però ha vinto gli ultimi due precedenti in casa della Roma. Per il pareggio, già centrato all'andata, l'offerta sale a 2,95.

Giroud è pronto a tornare dal primo minuto e torna subito protagonista anche in quota, dove il suo gol è a 3,75; meglio del francese fanno solo Leao e Dybala, entrambi a 3,35. Occhi puntati anche su Abraham, che all'andata segnò proprio allo scadere il gol del 2-2, e ora a 3,75, con Belotti che lo insidia a 4,50. Gli analisti frenano comunque sul punteggio complessivo, concedendo un buon vantaggio all'Under 2,5 (a 1,55); per una partita da tre o più reti si sale invece a 2,30.