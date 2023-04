Quote: Feyenoord favorito per l'andata. Ma nel passaggio del turno Roma avanti: qualificazione a 1,67

Di nuovo di fronte dopo la finale di Conference League, Feyenoord e Roma aprono un nuovo capitolo con la doppia sfida nei quarti di Europa League. Un incrocio insidioso per la squadra di Mourinho, che per l'appuntamento di domani a Rotterdam parte in salita nelle valutazioni dei betting analyst: il «2» al de Kuip è infatti offerto tra il 3,06 di Planetwin365 e il 3,20 di William Hill, con i biancorossi avanti a 2,40 e il pareggio a 3,15.

Sono invece più incoraggianti le scommesse sul passaggio del turno, che in questo caso - tenendo conto anche del ritorno all'Olimpico - lanciano i giallorossi a 1,67, con il Feyenoord a 2,17. Per i primi 90 minuti gli analisti prevedono una partita "bloccata", con l'Under 2,5 (la scommesse su un massimo di due gol complessivi) favorito a 1,60 contro il 2,20 dell'Over. Punto fisso in attacco per la Roma sarà ancora una volta Dybala, primo dei suoi sul tabellone dei marcatori (a 3,50), mentre è in parità il ballottaggio tra Abraham e Belotti, entrambi a 3,75.

Dall'altra parte del campo il miglior attacco del torneo: in primo piano il messicano Gimenez, cinque gol in sette presenze in questa edizione, offerto a 3,25 davanti a Jahanbakhsh (a 5) e Idrissi (5,50). Nelle scommesse a lungo termine, intanto, i bookmaker puntano ancora sulla Roma per la partitissima di Budapest del 31 maggio: lo Special One contro il Manchester United è la finale più probabile secondo le quote (a 4,60), mentre il derby con la Juventus pagherebbe 7,50.