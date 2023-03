Quote: Roma favorita sulla Real Sociedad. Un altro 1-0 si gioca a 6,15

Un doppio confronto difficile, ma che in quota si apre bene per la Roma, attesa domani all'andata degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad. Come riporta Agipronews, per il primo confronto diretto tra le due squadre gli analisti premiano il fattore campo a favore dei giallorossi e soprattutto il morale alto dopo la vittoria con la Juventus: Mourinho e i suoi partono così favoriti tra il 2,15 di Planetwin365 e il 2,18 di Newgioco, mentre i baschi pagano il momento no in campionato (una sola vittoria nelle ultime sei giornate di Liga) e inseguono a 3,75, con il pareggio fissato a 3,10.

Attesa una partita "prudente" all'Olimpico, con l'Under 2,5 (massimo due reti complessive al fischio finale) dato a 1,52 e in netto vantaggio sull'Over (2,36).

Abraham tornerà titolare in attacco ed è proprio lui ad aprire le scommesse sui marcatori, a quota 3, di poco avanti su Dybala (3,15). Dall'altra parte del campo gli occhi sono invece puntati sul tandem formato Sorloth e Oyarzabal: è il norvegese il più pericoloso dei suoi (il suo gol vale 3,55), mentre per lo spagnolo si sale a 4 volte la posta. Per il risultato esatto gli analisti puntano invece su un altro 1-0 per la Roma, esito a 6,15, mentre lo stesso punteggio per gli ospiti pagherebbe 9 volte la posta.