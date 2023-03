Quote: Roma favorita sulla Juventus. Un gol di Dybala si gioca a 3,75

Roma e Juventus si prendono i riflettori della prossima domenica in Serie A. All'Olimpico arrivano i bianconeri reduci da quattro vittorie consecutive e soprattutto dal poker rifilato al Torino nel derby, per affrontare la formazione di casa che dovrà fare a meno dello squalificato José Mourinho in panchina. I betting analyst di Stanleybet.it favoriscono però i capitolini: l'«1» prevale a 2,63, contro il successo ospite a 2,90. Poco più alta la quota del segno «X», fissata a 3.

Nettamente avanti l'Under, proposto a 1,53, mentre un esito con almeno tre reti vale 2,38 la posta. Il No Goal si gioca a 1,75, contro Il Goal più alto a 1,98. Tra i risultati esatti in pole c'è l'1-1, che si attesta a 5,20, seguito dall'1-0 in favore della Roma a 6,40. A 6,80, invece, lo 0-1 per la Juventus.

Tra i protagonisti più attesi nella gara dell'Olimpico c'è Paulo Dybala, arrivato nella capitale la scorsa estate dopo sette anni in bianconero: per lui un gol si gioca a 3,75, mentre la doppietta paga 18 volte la posta. Dall'altra parte un gol di Dusan Vlahovic è visto a 3,25, con la doppietta a 14.